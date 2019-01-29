У ДБР розказали, скільки обвинувальних актів передали до суду за 2 місяці

Труба зазначив, що 144 акти зі 150 стосуються дизертирства

Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд 150 обвинительных актов за 2 месяца работы. Об этом на брифинге "Два месяца работы Государственного бюро расследований - первые итоги" заявил директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Трубы, 144 акты со 150 касаются дизертирства.

"150 обвинительных актов было передано Государственным бюро расследований в суды за 2 месяца. Абсолютное большинство касается самовольного оставления военнослужащими воинских частей. Это деяние уголовно-правовых. Другая часть касается получения неправомерной выгоды", - отметил Труба.

По его словам, на одного следователя приходится около 20 уголовных производств.

РБК-Украина писало, что на сегодняшний день Госбюро расследований ведет следствие в делам в отношении трех народных депутатов.

Ранее Труба рассказал, что Государственное бюро расследований ведет следствие в почти 3,5 тыс. уголовных производств. Он подчеркнул, что большинство дел касаются правоохранительных органов и лиц, совершивших военные преступления.