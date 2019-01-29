ДБР розслідує справи щодо трьох нардепів

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Труба не назвав прізвища нардепів, щодо яких триває слідство

На сьогоднішній день Держбюро розслідувань веде слідство у справах щодо трьох народних депутатів. Про це на брифінгу розповів директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що дві кримінальні справи розслідуються за фактом нанесення тілесних ушкоджень, а також невиконання нардепом рішення суду. Крім того, розслідується провадження за фактом нецільового використання державних коштів. У той же час Труба не назвав прізвища цих депутатів.

Нагадаємо, раніше Труба розповів, що на сьогоднішній день Державне бюро розслідувань веде слідство у майже 3,5 тис. кримінальних проваджень. Він підкреслив, що більшість справ стосуються правоохоронних органів і осіб, які вчинили військові злочини.

Раніше також стало відомо, що директора ДБР перевірили на поліграфі. Йому поставили понад 100 питань, які стосувалися причетності до правопорушень, перебування на агентурному зв'язку в спецслужбах іншої держави, розголошення секретних відомостей. Матеріали дослідження є конфіденційними.