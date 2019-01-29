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У ГБР назвали кількість розслідуваних кримінальних справ

Новини » Суспільство    29.01.2019 - 14:24
У ГБР назвали кількість розслідуваних кримінальних справ
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

На сьогодні Держбюро розслідує майже 3,5 тис. кримінальних проваджень

На сьогоднішній день Державне бюро розслідувань веде слідство у майже 3,5 тис. кримінальних проваджень. Про це на брифінгу розповів директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні ДБР розслідує майже 3,5 тис. кримінальних проваджень.

"Більше всього їх розслідують слідчі територіального управління в Полтаві. 2600 кримінальних проваджень надійшли з інших органів", - сказав Труба.

Він підкреслив, що більшість справ стосуються правоохоронних органів і осіб, які вчинили військові злочини.

"У більш ніж тисячі кримінальних проваджень фігурують правоохоронці. У 66 провадженнях - фігурують судді. У 3 - народні депутати. У 25 - посадові особи категорії "А", - додав Труба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шевченківський районний суд Києва зобов'язав ДБР розслідувати походження мільйонів гривень від фірм-донорів політичної партії "Опозиційний блок".

Раніше також Державне бюро розслідувань відмовилося реєструвати кримінальне провадження за фактом розголошення генеральним прокурором Юрієм Луценком відомостей у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк.

 

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