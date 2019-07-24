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У Порошенка заперечують виклик на допит в ДБР на 25 липня

Новини » Політика    24.07.2019 - 15:43
У Порошенка заперечують виклик на допит в ДБР на 25 липня
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

В ДБР підтвердили, що жодних виробництв щодо Петра Порошенка не існує

Державне бюро розслідувань (ДБР) не викликало на 25 липня на допит п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу "Європейської солідарності".

Як повідомляється, метою візиту Порошенка в ДБР 24 липня була готовність відповісти на всі питання слідчих. Проте слідчі виявилися не підготовленими до спілкування з ним.

У той же час у відомстві підтвердили, що жодних виробництв щодо Петра Порошенка не існує і ніяких слідчих дій на 25 липня, не заплановано.

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, п'ятий президент України Петро Порошенко прибув в Держбюро розслідувань. Причину візиту Порошенка в відомство не називали.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ДБР викликали п'ятого президента Петра Порошенка на допит 17 липня, однак він не прийшов.

Крім того, заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов подавав в ГБР заяви про відкриття кримінальних справ з приводу дій Порошенка. Труба раніше говорив, що заяви Портнова стосуються економічних злочинів" Порошенко та введення воєнного стану.

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