У ДБР розповіли подробиці обшуків у Фіскальній службі

У Державному бюро розслідувань розповіли подробиці обшуків у Державній фіскальній службі. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Вказано, що слідчі теруправління ДБР розслідують можливі незаконні дії посадових осіб керівництва ДФС України, Головного управління ДФС у Харківській області та Харківської митниці.

Фото: обшуки

"За попередньою інформацією, чиновники не здійснювали митний контроль за товарами одного з великих міжнародних виробників тютюнової продукції. Крім того, керівництвом ДФС України прийнято рішення про скасування фінансових санкцій стосовно згаданого товаровиробника. Через ці дії державний бюджет можливо недоотримав кошти в сумі близько 630 млн грн", - вказано у повідомленні.

У ДБР інформують, що у п'ятницю було проведено низку санкціонованих слідчих дій:

обшуки в Державній фіскальній службі України;

обшуки на Харківській митниці ДФС;

виїмка документів в Головному управлінні ДФС у Харківській області.

"Кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 367 Кримінального Кодексу України - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило особливо тяжкі наслідки", - зазначили в прес-службі.

Так, процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, а оперативний супровід - Служба безпеки України.

Як писало РБК-Україна раніше з посиланням на джерело в правоохоронних органах, у ДФС пройшли обшуки. Їх проводило Державне бюро розслідувань.

Співрозмовник агентства відзначав, що слідчі дії пов'язані із вилученням документів, пов'язаних з підписанням мирової угоди між компанією "Філіп Морріс" і Україною.

У той же час в "Філіп Морріс" відзначають, що підписання і виконання мирової угоди повністю відповідає законодавству, а також міжнародним зобов'язанням України в рамках Угод про захист інвестицій між Україною та США, а також Україною та Швейцарською Конфедерацією.

У компанії підкреслюють, що в січні 2018 року їм подали повідомлення про існування інвестиційного спору згідно зазначених угод. 5 грудня 2018 року Кабмін прийняв розпорядження "Про підписання Мирової угоди між компаніями" Філіп Морріс Інтернешнл Інк. "(США)," Філіп Морріс Глобал Брендс Інк. "(США)," Філіп Морріс Брендс Сарл "(Швейцарія), ПрАТ" Філіп Морріс Україна "(Україна) і державою Україна", яким погодив проект мирової угоди, розроблений міжвідомчою робочою групою при Міністерстві юстиції України.

На виконання зазначеного розпорядження, 31 січня 2019 року в.о. глави ДФС України Олександр Власов підписав мирову угоду. Державна фіскальна служба України відкликала податкові повідомлення-рішення рішенням від 22 березня 2019 року, про що повідомила компанію 5 квітня 2019 року. 12 квітня 2019 року рішенням Другого апеляційного адміністративного суду провадження у справі про оскарження податкових повідомлень-рішень було закрито.

"Мирова угода продемонструвала готовність уряду і ДФС сприяти поліпшенню бізнес-клімату в Україні", - заявила Наталія Бондаренко, директор із зовнішніх зв'язків ПАТ Філіп Морріс Україна.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Кабінет міністрів України пішов на мирову угоду з виробником сигарет "Філіп Морріс" і відмовився від податкових претензій на 635 млн гривень.

Додамо, в 2017 році Генеральна прокуратура підозрювала главу і членів Антимонопольного комітету в отриманні хабарів від сигаретних монополістів.