Кабмін відмовився від претензій на 635 млн гривень щодо "Філіп Морріс"

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд пішов на мирову угоду з виробником сигарет

Кабінет міністрів України пішов на мирову угоду з виробником сигарет "Філіп Морріс" і відмовився від податкових претензій на 635 млн гривень. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, що мова йде про суперечку між українською владою і компанією, яку звинуватили у незаконному використанні пільгового митного режиму переробки продукції з подальшим експортом в Японію і ряд азіатських країн. Зокрема, в 2016 році за результатами перевірки були прийняті податкові повідомлення-рішення, які визначили суму зобов'язань "Філіп Морріс", а також застосовано штрафні санкції на загальну суму понад 635 млн гривень.

В результаті фактично дворічного протистояння в судах компанія пригрозила розглядом в міжнародному арбітражі і запропонувала мирову угоду. Кабінет міністрів вирішив піти на угоду, яка зобов'язує Україну забезпечити скасувати податкові зобов'язання від 2016 року. У той же час "Філіп Морріс" зобов'язується не передавати інвестиційний спір на арбітраж.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, минулого року повідомлялося, що Генпрокуратура підозрювала голову і членів Антимонопольного комітету в отриманні хабарів від сигаретних монополістів.

Зазначимо, згідно з прийнятим держбюджетом-2019, з липня наступного року підвищаться акцизи на сигарети.