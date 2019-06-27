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Кабмін відсторонив главу Держрезерву

Новини » Політика    27.06.2019 - 10:33
Кабмін відсторонив главу Держрезерву
Фото: Вадим Мосійчук (УНІАН)

Вадима Мосійчука відсторонили на час здійснення дисциплінарного провадження

Кабінет міністрів видав розпорядження про відсторонення Вадима Мосійчука від виконання повноважень за посадою голови Державного агентства резерву. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Мосійчука відсторонили на час здійснення дисциплінарного провадження.

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірне декларування голови Держрезерву. 

"Мосійчук не задекларував фінансові зобов’язання перед банком за договором іпотеки. Сума зобов’язань на кінець звітного періоду становила понад 1 млн грн", - заявили в НАЗК.

Також в результаті перевірки Держрезерву, яка проходила в червні 2016 року, були виявлені факти неналежного виконання Мосийчуком своїх посадових обов'язків. Після цього Кабмін ініціював службове розслідування щодо глави Державного агентства резерву. 

Крім цього, РБК-Україна писало, що в 2018 році Мосійчуку оголосили підозру у службовій недбалості, яка завдала шкоди на суму понад 6 млн гривень.

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