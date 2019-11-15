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Рябошапка: у ГПУ є кілька розслідувань, пов'язаних з Порошенком

Новини » Політика     15.11.2019 - 04:36
Рябошапка: у ГПУ є кілька розслідувань, пов'язаних з Порошенком
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна / Віталій Носач)

У деяких розслідуваннях Порошенко є свідком

У Генеральної прокуратури є кілька розслідувань, пов'язаних з п'ятим президентом України Петром Порошенком. Про це сказав генпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю для видання "Настоящее время".

Рябошапка зазначив, що ці розслідування ведуться за власними матеріалами, а не відкриті за зверненням Андрія Портнова (колишнього клави Адміністрації президента часів Віктора Януковича).

"Вони пов'язані зі зловживанням владою і службовим становищем колишнім президентом", - сказав генпрокурор.

Також він додав, що на п'ятницю (15 листопада, - ред.) запланований допит Порошенка у справі іловайської трагедії.

"Він там проходить не як підозрюваний, а як свідок, оскільки він був очевидцем цих подій і безпосередньо брав участь у військовому управлінні державою в той час. А є інші провадження, в яких може бути інший процесуальний статус, не свідка", - заявив Рябошапка.

Він зазначив, що ці провадження стосуються використання службового становища не з тією метою, з якою він був обраний президентом України".

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує дії керівництва країни при направленні моряків в Керченську протоку, в результаті чого їх взяли в полон. Як заявив глава ДБР Роман Труба, слідство з'ясовує, чи навмисне керівництво держави направило моряків в Керченську протоку, розуміючи, в тому числі, високу ймовірність того, що вони потраплять у полон.

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