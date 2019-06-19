ДБР перевіряє законність затримання подружжя у центрі Києва

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затримання відбулося вчора, 18 червня

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали справу за фактом можливого перевищення влади правоохоронцями під час затримання подружжя у центрі Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За даними відео, яке було поширене у соціальних мережах, правоохоронці затримали подружжя, яке знімало на відео суперечку працівників поліції з водієм, який порушив правила дорожнього руху, на Бессарабці.

В автомобілі подружжя знаходилася неповнолітня дитина, яка, через затримання батьків, залишилася зачиненою в автівці на декілька годин.

Як повідомили в ДБР, за фактом затримання було відкрите кримінальне провадження передбачене ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії для з'ясування обставин інциденту та оцінки правомірності дій правоохоронців.

Как тут не отреагировать?!... Вот прислали мне в личку пострадавшие. Сюжет таков: пробка, бессарабка, патрульные остановили какую-то машину и начали разговаривать с водителем на повышенных тонах. Сзади ехала семья, муж жена и ребенок. После того как жена решила снять на видео конфликтную ситуацию, патрульные переключили свое внимание на нее, забыв об остановленном ими ранее авто. Все закончилось задержанием женщины, ее мужа и оставленным на 5 часов в машине ребенком. Как Вы понимаете, сейчас в прокуратуре Киева данную ситуацию фиксируют, снимают побои и внесут в ЕРДР. Товарищи патрульные, будьте сдержанее! И судя по видео, вас несколько раз к ряду, можно было разоружить и оставить пристегнутыми друг к другу, вашими же наручнмками. Кстати, потерпевшие очень хотят пообщаться с СМИ Опубліковано Денисом Ярославским Вівторок, 18 червня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівників поліції. На трасі Скадовськ-Каховка зіткнулись два автомобілі, в результаті чого загинули троє людей, серед них - дитина. За кермом одного з автомобілів перебував поліцейський.

РБК-Україна писало, що ДБР відкрило справу проти правоохоронців, які розробили схему системного тиску на комерційні підприємства у Запорізькій області.