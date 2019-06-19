ГБР проверит действия полиции при грубом задержании женщины в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Задержание произошло вчера, 18 июня

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали дело по факту возможного превышения власти правоохранителями во время задержания супругов в центре Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным видео, которое было распространено в социальных сетях, правоохранители задержали супругов, которые снимали на видео спор работников полиции с водителем, который нарушил правила дорожного движения, на Бессарабке.

В автомобиле супругов находился несовершеннолетний ребенок, который из-за задержания родителей остался закрытым в машине на несколько часов.

Как сообщили в ГБР, по факту задержания было открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий правоохранителей.

Как тут не отреагировать?!... Вот прислали мне в личку пострадавшие. Сюжет таков: пробка, бессарабка, патрульные остановили какую-то машину и начали разговаривать с водителем на повышенных тонах. Сзади эхала семья, муж жена и ребенок. После того как жена решила снять на видео конфликтную ситуацию, патрульные переключили свое внимание на нее, забыв об остановленном ими ранее авто. Все закончилось задержанием женщины, ее мужа и оставленным на 5 часов в машино ребенком. Как Вы понимаете, сейчас в прокуратуре Киева данную ситуацию фиксируют, снимают побои и внесут в ЭРДР. Товарищи патрульные, будьте сдержанее! И судя по видео, вас несколько раз к ряду, можно было разоружить и оставить пристегнутыми друг к другу, вашими же наручнмками. Кстати, потерпевшие очень хотят пообщаться с СМИ Опубликовано Денисом Ярославским Вторник, 18 июня 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области произошло дорожньо-транспортное происшествие с участием сотрудников полиции. На трассе Скадовск-Каховка столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли трое людей, среди них - ребенок. За рулем одного из автомобилей находился полицейский.

РБК-Украина писало, что ГБР открыло дело против правоохранителей, которые разработали схему системного давления на коммерческие предприятия в Запорожской области.