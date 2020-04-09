ДБР провело три слідчі експерименти у справах Майдану

У Києві провели 3 слідчі експерименти в рамках розслідування так званих справ Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Так, вчора на вулицях Інститутській та Майдані Незалежності у Києві відбулися 3 слідчі експерименти у кримінальному провадженні за фактом організації умисних вбивств та заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту у 2014 році.

"Під час слідчих дій ДБР отримало додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували відносно учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби під час подій, які відбувалися у центрі Києва у період з 18 по 20 лютого 2014 року", - розповіли в ДБР.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі ДБР повідомили про підозру керівнику слідчого відділу одного з районних управлінь ГУ Нацполіції України в місті Києві у справі Майдану. Під час Революції Гідності підозрюваний обіймав посаду старшого слідчого одного з відділів районного управління МВС України в Києві.

До цього ДБР повідомило про підозру колишньому заступнику начальника управління громадської безпеки Головного управління МВС України в місті Києві. Колишнього правоохоронця підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зборів громадян.