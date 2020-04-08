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По справі Майдану оголосили нову підозру

Новини » Політика     08.04.2020 - 12:23
По справі Майдану оголосили нову підозру
Фото: розгін протестуючих (РБК-Україна)

Вирішується питання щодо вручення підозрюваному клопотань про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівнику слідчого відділення одного з районних управлінь ГУ Нацполіції України в місті Києві по справі Майдану. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Як зазначається, на момент скоєння злочину він обіймав посаду старшого слідчого одного з відділів районного управління МВС України в Києві. Наразі вирішується питання щодо вручення підозрюваному клопотань про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Правоохоронець підозрюється у вчиненні злочинів, а саме:

  • незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 Кримінального кодексу України);
  • складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);
  • перевищені влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України);
  • завідомо незаконному затриманні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України);
  • притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному зі штучним створенням доказів (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що правоохоронець незаконно затримав і вручив повідомлення про підозру у організації масових заворушень, що призвели до тяжких наслідків, одному з учасників акцій протесту. Потім правоохоронець подав клопотання про обрання відносно потерпілого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше по справі Майдану оголосили ще одну підозру. Колишнього заступника начальника управління громадської безпеки Головного управління МВС України в місті Києві підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зборів громадян, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

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