По справі Майдану оголосили нову підозру

Вирішується питання щодо вручення підозрюваному клопотань про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівнику слідчого відділення одного з районних управлінь ГУ Нацполіції України в місті Києві по справі Майдану. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Як зазначається, на момент скоєння злочину він обіймав посаду старшого слідчого одного з відділів районного управління МВС України в Києві. Наразі вирішується питання щодо вручення підозрюваному клопотань про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Правоохоронець підозрюється у вчиненні злочинів, а саме:
Слідством встановлено, що правоохоронець незаконно затримав і вручив повідомлення про підозру у організації масових заворушень, що призвели до тяжких наслідків, одному з учасників акцій протесту. Потім правоохоронець подав клопотання про обрання відносно потерпілого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше по справі Майдану оголосили ще одну підозру. Колишнього заступника начальника управління громадської безпеки Головного управління МВС України в місті Києві підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зборів громадян, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.