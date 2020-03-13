ДБР провело слідчі експерименти у справі про розстріли на Майдані

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Слідчі експерименти провели в центрі Києва

У справі про розстріли на Майдані провели ще чотири слідчих експерименти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що слідчі Управління з розслідування злочинів на Майдані провели чергові слідчі експерименти. Зокрема, сьогодні пройшли чотири слідчих експерименти на вулиці Інститутській, Шовковичній і Майдані Незалежності в Києві.

"Під час слідчих дій отримано додаткову інформацію про місцезнаходження правоохоронців, які застосовували щодо учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби 18-20 лютого 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Отримані результати будуть використані при проведенні комплексних балістичних, вибухотехнічних і судово-медичних експертиз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Державному бюро розслідувань пообіцяли щомісячні звіти у "справах Майдану". На сьогодні в бюро близько 50 кримінальних справ Майдану, два з них, в тому числі, щодо викрадення і вбивства журналіста Василя Сергієнка, передані до суду.