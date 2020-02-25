В ДБР обіцяють щомісячні звіти щодо “справ Майдану”

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Зараз у ДБР 49 кримінальних проваджень щодо "справ Майдану", дві з яких передані до суду

Державне бюро розслідувань (ДБР) започатковує щомісячні звітні зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні та пораненими на Майдані, на яких інформуватиме про перебіг їхніх справ. Про це на зустрічі з представниками ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" та ГО "Нескорений Майдан – 18.02" заявила т. в. о. директора ДБР Ірина Венедіктова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

За її словами, зараз у ДБР 49 кримінальних проваджень щодо "справ Майдану". Дві з них - щодо викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка та колишнього слідчого міліції, який незаконно затримував учасників мітингів - передано до суду.

"Повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на вбивство "майданівців" бійцю спецпідрозділу "Омега". Невдовзі у Державному бюро розслідувань буде створене окреме Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. Конкурс на керівника цього підрозділу ми оголосимо найближчим часом. І одним із критеріїв відбору буде досвід кандидата у розслідуванні "справ Майдану". Також цей підрозділ буде значно доповнений кадрами", - заявила Венедіктова.

Також представники потерпілих та поранених під час Революції Гідності поспілкувалися із керівником спеціального відділу ДБР у "справах Майдану" Олександром Буряком та слідчими підрозділу щодо розслідування конкретних справ.

Для постійної комунікації з ДБР представники потерпілих та поранених делегували Юрія Аксеніна та Павла Кучера.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєних на Майдані у 2013-2014 роках.

Також РБК-Україна писало, що Шевченківський суд Києва пом'якшив запобіжний захыд обвинуваченому в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності екс-голові Служби безпеки України у Києві та області Олександру Щеголеву.