ГБР провело следственные эксперименты в деле о расстрелах на Майдане

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следственные эксперименты провели в центре Киева

В деле о расстрелах на Майдане провели еще четыре следственных эксперимента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного бюро расследований.

Сообщается, что следователи Управления по расследованию преступлений на Майдане провели очередные следственные эксперименты. В частности, сегодня прошли четыре следственных эксперимента на улице Институтской, Шелковичной и Майдане Независимости в Киеве.

"Во время следственных действий получена дополнительная информация о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства 18-20 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Полученные результаты будут использованы при проведении комплексных баллистических, взрывотехнических и судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственном бюро расследований пообещали ежемесячные отчеты по "делам Майдана". На сегодня в бюро около 50 уголовных дел Майдана, два из них, в том числе, в отношении похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко, переданы в суд.