ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР провело следственные эксперименты в деле о расстрелах на Майдане

Новости » Общество     13.03.2020 - 18:56
ГБР провело следственные эксперименты в деле о расстрелах на Майдане
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следственные эксперименты провели в центре Киева

В деле о расстрелах на Майдане провели еще четыре следственных эксперимента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного бюро расследований.

Сообщается, что следователи Управления по расследованию преступлений на Майдане провели очередные следственные эксперименты. В частности, сегодня прошли четыре следственных эксперимента на улице Институтской, Шелковичной и Майдане Независимости в Киеве.

"Во время следственных действий получена дополнительная информация о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства 18-20 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Полученные результаты будут использованы при проведении комплексных баллистических, взрывотехнических и судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственном бюро расследований пообещали ежемесячные отчеты по "делам Майдана". На сегодня в бюро около 50 уголовных дел Майдана, два из них, в том числе, в отношении похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко, переданы в суд.

Суд арестовал подозреваемого в похищении активистов Майдана
Новости Украины расстрелМайданГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь