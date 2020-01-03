ДБР проведе повний аудит своєї діяльності

Державне бюро розслідувань (ДБР) відправило листи до Рахункової палати України, Державної аудиторської служби України та Національного агентства України з питань державної служби, в яких ініціювало проведення повної перевірки своєї ж діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зокрема, планується провести заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) Рахунковою палатою України, який перевірить дотримання бюджетного законодавства у Бюро.

Держаудитслужбою України будуть проведені ревізії фінансово-господарської діяльності та законність проведення державних закупівель.

НАДС перевірить встановлені судами факти незаконних звільнень працівників ДБР, на виплату компенсацій, якими витрачались бюджетні кошти та дотримання ДБР загальних вимог дотримання Закону України "Про державну службу".

"Після реорганізації Державного бюро розслідувань у правоохоронний орган проведення аудиту є невід’ємною частиною заходів, необхідних для налагодження роботи ДБР",- зазначила т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.

Раніше повідомлялося, що Венедіктова заявила про порушення умов роботи слідчих в ДБР.

РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань (ДБР) вважає, що за підсумками 2019 року "не впоралися з першочерговими завданнями та викликами сьогодення".