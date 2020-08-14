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ДБР проти масового використання заочного правосуддя

П'ятниця 14 серпня 2020 09:24
ДБР проти масового використання заочного правосуддя
Фото: Державне бюро розслідувань (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський, Олег Черниш

Бабіков вважає, що заочне правосуддя повинно застосовуватись як виняток

Перший заступник директора Державного бюро розслідування Олександр Бабіков заявив, що виступає проти масового застосування заочних процесів в Україні. Однак він визнає факт наявності ряду проблем в спеціальних кримінальних виробництвах.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зламаний механізм: чому не запрацювало заочне правосуддя в Україні".

Олександр Бабіков вважає, що розслідування і розгляд судом кримінального провадження за відсутності підозрюваного повинно розглядатися як винятковий випадок.

"Такий процес істотно обмежує можливість реалізувати свої права на захист", - підкреслив Бабіков.

Він також звертає увагу, що в деяких країнах заочні процеси взагалі використовується тільки для незначних, що не тяжких злочинів, і щоб розвантажити суди від таких справ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що народні депутати не хотіли ухвалювати законопроект про заочне розслідування через побоювання, що цей закон може бути використаний проти них.

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