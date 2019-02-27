В ДБР прокоментували розслідування по Гладковському

ДБР не розслідує це провадження

Факты, приведенные в журналистском материале программы "Наші гроші" не расследуются Государственным бюро расследований (ГБР). Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в ГБР тщательно изучили факты о коррупции, которые приводились в журналистском расследовании.

"Что касается вопроса относительно которого мы здесь собрались. Журналистское расследование Дениса Бигуса мы тщательно изучали. Эти вопросы относятся к подследственности НАБУ. Общеизвестным является факт, что эти факты также проверяются в рамках расследования именно САП и НАБУ. По данному поводу САП уже зарегистрировала уголовное производство. Поэтому на этой стадии ГБР не расследует это производство, но мы уверяем, что если будут установлены факты, которые подследственны ГБР, то мы будем их учитывать и расследовать", - сообщила Варченко.

По ее словам, НАБУ также может привлечь ГБР в группу, которая расследует это дело.

Напомним, сейчас Комитет по вопросам предотвращения коррупции Верховной рады рассматривает фактов, которые были обнародованы в журналистском расследовании относительно коррупции в оборонной сфере. На заседании присутствует журналист Денис Бигус и представитель государственного концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, а также представители СБУ и ГФС.

Ранее сообщалось, что журналистка программы "Наші гроші" Леся Иванова опубликовала расследование, в котором говорится о том, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы "Наші гроші", сын Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза. После этого Гладковский объявил о прекращении полномочий в СНБО