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Під ДБР проходить акція на підтримку Федини

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 12:25
Під ДБР проходить акція на підтримку Федини
Фото: акція під ДБР (eurosolidarity.org)

Активісти прийшли до Госбюро розслідувань підтримати Софію Федину

Під стінами Державного бюро розслідувань (ДБР) проходить акція на підтримку народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Софії Федини за участі нардепів, громадських активістів, представників ГО "Солідарна молодь". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Нагадаємо, народний депутат України Софія Федина була викликана до Державного бюро розслідувань для вручення письмового повідомлення про підозру.

"Це перший випадок, коли депутата намагаються притягнути до відповідальності без голосування Ради, без жодних погоджень. І ви бачите, за що", - заявила нардеп "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар.

За її словами, участники акції прийшли для того, щоб показати - "ми не боїмося і не будемо боятися".

"Ми скажемо цю фразу Володимиру Зеленському і всій його владі, всій його вертикалі - ми не боїмося. "Там може прилетіт"и. Можете кожного з нас притягувати до відповідальності", - додала Сюмар.

Окрім того, народні депутати з фракції "ЄС" оголосили про початок флешмобу "Там може прилетіти", через які порушене кримінальне провадження проти Федини.

Як писало РБК-Украина, раніше у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському вручили підозру волонтерці Марусі Звіробій.

В листопаді 2019 року у Звіробій проходили обшуки у цій справі. У ході обшуків у нього вилучили кілька одиниць зброї.

Зазначимо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Звіробій і Федина висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

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