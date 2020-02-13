Офіс генпрокурора передав 42 "справи Майдану" в ГБР

Спеціальний слідчий підрозділ Державного бюро розслідувань (ДБР) з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках (Евромайдан) вже прийняв 42 кримінальні провадження від Офісу генерального прокурора. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

За інформацією слідчих, загальний обсяг матеріалів справи - понад 6,5 тисяч томів.

Повідомляється, що за останній місяць направлено до суду провадження щодо вбивства журналіста та активіста Евромайдана Василя Сергієнко. Також повідомлено про підозру слідчого Дніпровського райвідділу ГУ МВС у місті Києві в незаконному затриманні 4 учасників протестів 18 лютого 2014 року.

Раніше повідомлялося, що перший заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, який зайняв цю посаду наприкінці січня цього року, раніше представляв у судах інтереси колишнього українського президента Віктора Януковича. При цьому раніше Бабіков, вже після його призначення в ГБР, заявляв, що ніколи не уявляв права та інтереси Януковича, тим більше в справах Майдану.

Нагадаємо, в Національне антикорупційне бюро передали майже 15 тис. томів по справах Майдану.

Крім того, у справах Майдану повернули попередню групу прокурорів у складі Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.