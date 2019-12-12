Трьох поліцейських зі Слов'янська судитимуть за незаконне затримання людини

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження

Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до суду обвинувальний акт відносно трьох працівників відділу кримінальної поліції Слов’янського відділу (Донецька область), яких підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року у правоохоронців виник конфлікт з громадянами, що знаходилися поблизу будинку, в якому проходили санкціоновані обшуки. Під час конфлікту один з обвинувачених погрожував потерпілому предметом, схожим на пістолет, не попередивши про застосування фізичної сили або спецзасобів.

Інший обвинувачений правоохоронець повалив на землю потерпілого, заламав йому руки та надягнув кайданки, чим фактично вчинив незаконне затримання.

Унаслідок дій правоохоронців, громадянин отримав легкі тілесні ушкодження. Санкція статті: у разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше ДБР повідомило про підозру начальнику Управління Державного агентства рибного господарства у Луганській області через побиття людини.

РБК-Україна писало, що ДБР почало кримінальне провадження щодо працівників установи виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби за фактом побиття онкохворої засудженої під час транспортування в колонію.