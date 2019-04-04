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ДБР передало в суд справу поліцейського, який бив активістів

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 21:31
ДБР передало в суд справу поліцейського, який бив активістів
Фото: Василь Мельников (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліцейському загрожує від трьох до восьми років ув'язнення

Центральним апаратом Державного бюро розслідувань скеровано до суду обвинувальний акт щодо працівника Подільського управління поліції Головного управління Нацполіції міста Києва Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень під час затримання активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника голови ДБР Ольги Варченко. 

Вона зазначила, що працівник поліції підозрюється у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

За результатами досудового розслідування встановлено, що 9 лютого 2019 року під час сутичок між правоохоронцями та активістами у приміщенні Подільського райуправління, один з працівників поліції, ображаючи особисту гідність потерпілого, умисно вчинив дії, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень та супроводжувалися насильством.

У разі доведення вини в суді, поліцейському загрожує покарання на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

ДБР передало в суд справу поліцейського, який бив активістів

Нагадаємо, 12 лютого Печерський райсуд Києва відсторонив оперуповноваженого Василя Мельникова від виконання службових обов'язків

Раніше повідомлялося, що Василя Мельникова арештували 12 лютого на два місяці з правом внесення застави в сумі 115 тис. 200 гривень.

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