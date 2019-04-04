ГБР передало в суд дело полицейского, который бил активистов

Фото: Василий Мельников (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полицейскому грозит от трех до восьми лет заключения

Центральным аппаратом Государственного бюро расследований направлено в суд обвинительный акт в отношении работника Подольского управления полиции Главного управления Нацполиции города Киева Василия Мельникова, которого подозревают в превышении служебных полномочий во время задержания активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя председателя ГБР Ольги Варченко.

Она отметила, что работник полиции подозревается в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По результатам досудебного расследования установлено, что 9 февраля 2019 года во время столкновений между правоохранителями и активистами в помещении Подольского райуправления, один из сотрудников полиции, оскорбляя личное достоинство потерпевшего, умышленно совершил действия, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий и сопровождались насилием.

В случае доказательства вины в суде, полицейскому грозит наказание на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, 12 февраля Печерский райсуд Киева отстранил оперуполномоченного Василия Мельникова от выполнение служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что Василия Мельникова арестовали 12 февраля на два месяца с правом внесения залога в сумме 115 тыс. 200 гривен.