Ймовірно ворог готує провокації. У ДСНС попередили про спроби заволодіти формою пожежників

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як відзначають у ДСНС, невідомі здійснюють телефонні дзвінки до підрозділів, керівників частин або ж представників пресслужб та представляють родичами їх працівників.

"Розуміючи, що рятувальники користуються довірою у населення, з високою вірогідністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій! Офіційно повідомляємо, що збір гуманітарної допомоги у вигляді бойового одягу для потреб ДСНС від міжнародних партнерів здійснюється і координується виключно через центральний офіс ДСНС, а не через родичів співробітників",- пише пресслужба.

У ДСНС закликають повідомляти про незаконні способи заволодіти формою рятувальників.