Ймовірно ворог готує провокації. У ДСНС попередили про спроби заволодіти формою пожежників
ДСНС попереджає про можливі провокації. Ворог намагається заволодіти форменим одягом пожежників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Як відзначають у ДСНС, невідомі здійснюють телефонні дзвінки до підрозділів, керівників частин або ж представників пресслужб та представляють родичами їх працівників.
"Розуміючи, що рятувальники користуються довірою у населення, з високою вірогідністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій! Офіційно повідомляємо, що збір гуманітарної допомоги у вигляді бойового одягу для потреб ДСНС від міжнародних партнерів здійснюється і координується виключно через центральний офіс ДСНС, а не через родичів співробітників",- пише пресслужба.
У ДСНС закликають повідомляти про незаконні способи заволодіти формою рятувальників.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про співпрацю з агресором. Відтепер колаборантам загрожує до 15 років в'язниці.
Війна Росії проти України триває двадцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.