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ДБР викликало Богдана на допит

Київ, Четвер 10 вересня 2020 14:50
ДБР викликало Богдана на допит
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Екс-голову Офісу президента Андрія Богдана викликали на допит у Державне бюро розслідувань. Його викликають у якості свідка.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У прес-службі зазначають, що він інтерв'ю одному з українських видань розповів про ніби-то наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей, що непередбачені законами.

"З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів у якості свідка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Богдан заявив, що операція по затриманню найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" була зірвана людиною "з найближчого оточення" президента України Володимира Зеленського.

Також він говорив, що іноземні спецслужби вірять в існування домовленості про спільні поступки між Україною і Росією.

Зазначимо, понад 30 найманців були затримані напередодні президентських виборів у Білорусі. За даними української сторони, частина з них воювала на Донбасі, тому їх повинні були передати Києву. Зрештою Мінськ не задовольнив цей запит і передав їх Росії.

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