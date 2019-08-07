Депутатів викликають на допити в ДБР через призначення Гройсмана прем'єром

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кілька депутатів підтвердили виклик на допит в ДБР

Депутатів Верховної ради XIII скликання викликають на допити до Державного бюро розслідувань (ДБР) через звернення Нестора Шуфрича та Василя Німченка про "захоплення влади в Україні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

зокрема, мова йде про можливе незаконне подання на призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.

Відразу кілька нардепів підтвердили журналістам, що їх викликають на допит в ГБР з-за розслідування виробництва, внесеного до реєстру досудових розслідувань 7 червня поточного року.

"Я знаю, що частина депутатів вже почала отримувати повістки на допит у цій справі - на кінець серпня-початок вересня. Я особисто ще не отримував", - повідомив депутат від групи "Відродження" Валерій Писаренко.

За словами в. про. начальника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань Максим Білоусенко, ДБР перевіряє можливе вчинення кримінальних злочинів службовими особами, які займають відповідальне становище в органах державної влади, під час подання на призначення прем'єр-міністра України при відсутності коаліції у Верховній раді України

Мова йде про ч. 1 статті 109 Кримінального кодексу (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) і ч. 2 статті 364 Кримінального кодексу (вчинення службового зловживання шляхом використання посадовою особою наданої їй влади чи службового становища).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України колишнього президента України Петра Порошенка.

Крім того, Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розслідують кримінальну виробництво за вивезення колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса в Молдову.