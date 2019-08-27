У ДБР пояснили слідчі дії у Раді

Керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба пояснив проведення слідчих дій у Верховній раді. Про це він написав у своєму Telegram.

За його словами, 23 та 27 серпня слідчі ДБР спільно з оперативним підрозділом Служби безпеки України проводили огляд центру управління системою "Рада".

"Ми отримали інформацію, що керівництво Апарату Верховної ради України збирається терміново вводити сенсорну кнопку як обов’язковий елемент під час голосування народних депутатів України… Використання сенсорної кнопки поставило би під сумнів легітимність усіх ухвалених законів народними депутатами, адже наразі її функціонування не передбачено діючим законом "Про регламент Верховної ради України", - зазначив Труба.

Він також підкреслив, що обшуки у парламенті ДБР не проводило.

"Що планували та вже зробили окремі керівники Апарату ВР, чи порушили вони правила експлуатації використання сенсорно-обчислювальної систему - ДБР і встановлює. До речі, ми приходили не з обшуками, а з оглядом, на який отримали дозвіл першого заступника керівника Апарату ВР", - зазначив очільник Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, кримінальну справу, в рамках якої у Раді проводили слідчі дії і заблокували тестування сенсорної кнопки, відкрили за заявою першого заступника глави Апарату парламенту Володимира Слишинського.

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента в ВР Руслан Стефанчук заявив, що голосування народних депутатів 9 скликання буде відбуватися за системою "Рада-3", яка продовжує функціонувати в сесійній залі.

Так, ДБР опечатало центр управління системою голосування у Верховній раді. Бюро просить Апарат Ради забезпечити цілодобову охорону приміщення і зробити неможливим доступ будь-яких осіб до центру управління.

Відзначимо, раніше депутат від партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій заявив, що представники ДБР не дали співробітникам апарату ВР протестувати сенсорну кнопку.