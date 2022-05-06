ДБР виявило у Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством

Державне бюро розслідувань виявило у Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись диверсійно-розвідувальною діяльністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством (dbr.gov.ua)

"Він представлявся пенсіонером цивільної авіації, хоча працівники ДБР здобули докази щодо його належності до російської армії. Також зібрані дані свідчать про те, що росіянин заїхав до України як так звана "консерва" аби займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю та корегувати вогонь військових РФ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 8 лютого він в’їхав до України та залишився дотепер. Після початку російської агресії льотчик почав переховуватися.

За інформацією, російський військовий льотчик в останні роки регулярно навідував близьких родичів у Запоріжжі.

Повідомляється, що льотчика викрили в ході спецоперації щодо виявлення ворогів з-поміж громадян Російської Федерації, які заїхали на територію України напередодні російського вторгнення.

Раніше ми повідомляли, що ДБР перевіряє понад 11 тисяч росіян, які заїхали перед війною та вчасно не покинули Україну.

Також ми писали, що ДБР знайшло ще майже 200 російських вагонів, які передадуть на націоналізацію.

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