ru ua
Пт, 29 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ДБР перевіряє понад 11 тисяч росіян, які заїхали перед війною та вчасно не покинули Україну

Новость на русском →
П'ятниця 29 квітня 2022 15:23
ДБР перевіряє понад 11 тисяч росіян, які заїхали перед війною та вчасно не покинули Україну ДБР (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Державне бюро розслідувань здійснює перевірку понад 11 тисяч громадян Росії, які заїхали перед війною в Україну та вчасно не покинули її територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, працівники ДБР разом з СБУ та Нацполіцією проводять великий масштаб роботи щодо визначення місця знаходження таких громадян та проведення відповідних фільтраційних заходів.

Зокрема, ці люди могли сприяти або ж і досі сприяють спецслужбам Росії.

Також Сухачов розповів, що ДБР розслідує чимало нових справ, зокрема тих, що пов’язані з військовою агресією Росії та держзрадою.

"Вони стосуються насамперед державної зради з боку суб'єктів ДБР: суддів, правоохоронців, військовослужбовців, окремих народних депутатів, інших посадових осіб. Такі провадження є, і їх досить багато", - сказав він.

Окрім того, він додав, що сьогодні у Бюро на базі Головного слідчого управління створений новий підрозділ, який займається розслідуванням військових злочинів Росії.

Раніше ми повідомляли, що ДБР ініціювало націоналізацію білоруського судна, що допомагало РФ у війні з Україною.

Також ми писали, що ДБР за тиждень задокументувало близько 20 фактів катування цивільних у Тростянці.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР
NEWS
Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
DAILY
Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я