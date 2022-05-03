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ДБР знайшло ще майже 200 російських вагонів: передадуть на націоналізацію

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Вівторок 03 травня 2022 16:53
ДБР знайшло ще майже 200 російських вагонів: передадуть на націоналізацію ДБР знайшло ще майже 200 російських вагонів (dbr.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Працівники Держбюро розслідувань Хмельницького на 14 різних залізничних станціях Житомирської області виявили 191 порожній вагон, які належить суб'єктам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Зазначається, що наразі ДБР ініціювало націоналізацію відповідних вагонів та скерувало відповідні листи до Укрзалізниці та Житомирської обласної військової державної адміністрації.

ДБР знайшло ще майже 200 російських вагонів: передадуть на націоналізаціюДБР знайшло ще майже 200 російських вагонів: передадуть на націоналізаціюДБР знайшло ще майже 200 російських вагонів: передадуть на націоналізаціюДБР знайшло ще майже 200 російських вагонів (dbr.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що ДБР перевіряє понад 11 тисяч росіян, які заїхали перед війною та вчасно не покинули Україну.

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Житомир ДБР
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