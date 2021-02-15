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Катастрофа АН-26: суд продовжив арешт підозрюваних

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 лютого 2021 13:59
Катастрофа АН-26: суд продовжив арешт підозрюваних Фото: місце авіакатастрофи (hk.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Суд продовжив утримання під вартою двох підозрюваних у справі про катастрофу АН-26 близько Чугуєва Харківської області.

Про це РБК-Україна сказав адвокат Олександр Фролов.

Він зазначив, що на минулому тижні суд розглянув клопотання слідства і прокуратури про продовження терміну утримання під вартою двох підозрюваних у недбалості військовослужбовців – екс-керівника військової частини Чугуєва В'ячеслава Глазунова і керівника польотів Олександра Жука.

"Продовжені арешти і Глазунову і Жуку до 18 березня", - повідомив він.

Адвокат зазначив, що на це рішення суду буде подана апеляція.

Юрист також сказав, що суди проігнорували звернення особового складу 9 авіаційних полків Збройних сил України, які закликали відпустити з-під варти офіцерів Глазунова і Жука.

Захисник зазначив, що його підзахисний, керівник польотів Олександр Жук, не порушував норми службових інструкцій, відправляючи у політ літак АН-26 з курсантами. Зокрема, керівник польотів не мав повноважень перевіряти перевантаження кожного борту або оформляти допуск до польоту командира екіпажу.

Крім того, слідство у справі АН-26 продовжено до 17 березня. Це рішення ухвалив 5 лютого заступник генпрокурора Максим Якубовський.

У грудні Державне бюро розслідувань пред'явило підозру Командувачу Повітряних сил Дроздову Сергію і двом офіцерам авіаційної військової частини Глазунову і Жуку в недбалості, що спричинила катастрофу АН-26.

Офіцери були заарештовані без альтернативи застави до 13 лютого, а Дроздов - відпущений під інше зобов'язання.

Нагадаємо, 25 вересня в Чугуєві розбився військовий літак АН-26. Жертвами катастрофи стали офіцери та курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. Вижив тільки один курсант.

В кінці жовтня в уряді назвали основні причини катастрофи АН-26 в Чугуєві. Аварія, за висновками урядової комісії, відбулася не тільки через технічну несправність, але і через людської помилки.

Сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командувачу Повітряних сил Сергія Дроздову. Він став фігурантом справи АН-26.

Крім того, на початку грудня генпрокурор Венедіктова Ірина казала, що слідство по справі АН-26 знаходиться на завершальному етапі.

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