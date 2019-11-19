ДБР почало розслідування через пожежу у військовій частині у Львівській області

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР) почали розслідування за фактом пожежі на території військової частини у Львівській області, унаслідок якої загинув військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

В ДБР уточнили, що пожежа сталася у навчальному центрі однієї з військових частин в селі Старичі Яворівському районі. У цей час в приміщенні перебували двоє військовослужбовців-офіцерів. Внаслідок пожежі, один із офіцерів загинув, інший з численними опіками госпіталізований та перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.

"Кваліфікація: недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце пожежі (dbr.gov.ua)

Раніше військова прокуратура назвала проблеми з електропостачанням однією з версій пожежі на території військової частини.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 05:03. Повністю загасити пожежу вдалося о 8 ранку. Вогонь повністю знищив будівлю. Попередню причину пожежі в ДСНС не назвали.