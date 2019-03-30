ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ у районі проведення ООС викрила на хабарі керівника управління Держпраці

Новини » Політика    30.03.2019 - 13:14
СБУ у районі проведення ООС викрила на хабарі керівника управління Держпраці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом співробітники СБУ задокументували майже 20 фактів отримання чиновником хабарів

Співробітники Служби безпеки України зі складу Об’єднаних сил викрили на хабарі керівника Головного управління Держслужби праці у Луганській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Посадовець вимагав від керівників підприємств вугільної промисловості щомісячну "данину" у розмірі від двох до п’яти тисяч гривень. За цю суму зловмисник обіцяв "відкладати" терміни усунення виявлених порушень законодавства про охорону праці на шахтах та, у порушення вимог, надавав дозволи на продовження господарської діяльності.

"За висновками експертів, ігнорування правил безпеки на об’єктах критичної інфраструктури могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожувало життю шахтарів", - йдеться у повідомленні.

Загалом співробітники Служби безпеки України задокументували майже 20 фактів отримання чиновником хабарів на загальну суму майже 50 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали держслужбовця у службовому кабінеті під час отримання чергового платежу від керівника вугільного підприємства. Чиновнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У межах відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про обрання чиновнику міри запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ в Хмельницькій області викрили факт вимагання та отримання коштів заступником Новоушицького районного військового комісара від призовника.

Також повідомлялося, що у Волинській області слідчі СБУ оголосили підозру затриманому на хабарі прокурору відділу прокуратури області. Посадовець вимагав 2 тис. доларів хабара.

У Хмельницькій обл. затримали заступника керівника військомату на хабарі Росія планувала кібератаку на ЗМІ і телекомунікаційні об'єкти України, - СБУ
Вибори 2019 Вибори в Україні: як проходить день тиші перед голосуванням за президента Рейтинги кандидатів
Новини України Служба безпеки УкраїнивзяткачиновникиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся