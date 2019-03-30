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У Хмельницькій обл. затримали заступника керівника військомату на хабарі

Новини » Політика    30.03.2019 - 11:34
У Хмельницькій обл. затримали заступника керівника військомату на хабарі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затриманий вимагав 15 тис. грн від призовника

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ в Хмельницькій області викрили факт вимагання та отримання коштів заступником Новоушицького районного військового комісара від призовника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, заступник Новоушицького районного військового комісара отримав 15 тисяч гривень від особи за надання їй відстрочки та не призову на строкову військову службу.

"Посадовця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В ході проведення слідчих дій неправомірна вигода виявлена та вилучена в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 4 ст.  426-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно із САП та НАБУ викрили на хабарі суддю одного з районних судів Одеси.

Також повідомлялося, що у Волинській області слідчі СБУ оголосили підозру затриманому на хабарі прокурору відділу прокуратури області. Посадовець вимагав 2 тис. доларів хабара.

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