ДБР допитало міністра фінансів Маркарову

В Державному бюро розслідувань (ДБР) завершився допит міністра фінансів України Оксани Маркарової. Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердили в прес-службі Мінфіну.

Повідомляється, що справа стосується націоналізації "Приватбанку". Маркарова перебувала на допиті як свідок.

Нагадаємо, в рамках цього кримінального провадження на допит викликали і колишнього президента України Петра Порошенка. Зокрема, Порошенко пов'язав допит по націоналізації "Приватбанку" з обшуками у екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

Також РБК-Україна повідомляло, що Національний банк подав дві скарги на суддів у Вищу раду правосуддя дисциплінарні скарги на суддів Окружного адміністративного суду та Печерського районного суду, які у квітні приймали рішення в справі "Приватбанку".

18 квітня Окружний адмінсуд Києва за позовом Ігоря Коломойського ухвалив рішення про визнання незаконним і скасування рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку з участю держави.