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Росія місяцями скорочувала транзит газу через Україну, - інститут Брейгеля

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Понеділок 08 листопада 2021 15:34
Росія місяцями скорочувала транзит газу через Україну, - інститут Брейгеля Фото: європейський інститут підтвердив скорочення транзиту газу через Україну (facebook com komcity)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація з початку 2021 року скорочувала транзит газу через Україну. При цьому на інших маршрутах поставки лише нарощувалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані дослідження інституту Брейгеля.

Зазначимо, інститут Брейгеля - це європейська дослідницька організація, так званий мозковий центр, який працює в галузі міжнародної економіки.

Згідно з дослідженням, 2021 рік для української ГТС розпочався з обсягів транзиту на рівні понад 800 млн кубометрів на тиждень. Але вже наприкінці зими та навесні транзит не перевищував 600-700 млн кубометрів на тиждень. А з вересня транзит впав нижче за позначку 600 млн кубометрів, а зараз становить менше 500 млн кубометрів. У той час як, наприклад, поставки по "Турецькому потоку" протягом 2021 року було в середньому вдвічі більшими, ніж у 2020 році - зі 100 млн кубометрів на тиждень до близько 200 млн.

Росія місяцями скорочувала транзит газу через Україну, - інститут Брейгеля

Фото: транзит російського газу Україною (bruegel)

Крім того, інститут Брейгеля відзначає падіння обсягів транзиту і через газопровід "Ямал", що йде територією Білорусі до Польщі.

Зазначимо, російський "Газпром" вже заявляв, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" дозволить збільшити кількість газу на європейському ринку і знизити ціни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сертифікація "Північного потоку-2" може затягтися до травня 2022 року.

А рішення про участь України у цьому процесі буде ухвалено наступного тижня.

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