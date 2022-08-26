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Ціна газу в Європі резко зросла, досягнувши максимуму з початку березня

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Європа, П'ятниця 26 серпня 2022 17:48
Ціна газу в Європі резко зросла, досягнувши максимуму з початку березня Фото: ціна на газ знову зросла (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ціна газу в Європі в процесі торгів в п'ятницю перевищила 3 400 доларів за 1 тисячу кубометрів вперше з початку березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі ICE на 17:02.

Вартість вересневого ф'ючерсу на газ на хабі TTF у Нідерландах зросла на 1,5%, досягнувши 328,6 євро за 1 МВт·год, або 3458 доларів за 1 тисячу куб. м із урахуванням поточного курсу на міжнародному ринку Форекс. Востаннє вище за відмітку 3400 доларів газ у Європі торгувався 7 березня.

Історичний максимум біржових цін на газ у Європі також був зафіксований 7 березня, коли вартість ф'ючерсів перевищувала 3800 доларів за 1 тисячу куб. м.

З чим пов'язане подорожчання

Варто зауважити, що такий різкий стрибок ціни газу відбувається на тлі планів "Газпрому" тимчасово скоротити експорт до Європи "Північним потоком".

Зокрема, раніше стало відомо, що транспортування газу трубопроводом "Північний потік" буде припинено з 31 серпня по 2 вересня для ремонту єдиної робочої турбіни.

Як повідомлялось, в липні Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі TTF в Нідерландах. Очікується, що середньорічна ціна в 2022 році складе 1314,5 доларів за 1 тисячу кубометрів (у січні НБУ прогнозував 856 доларів). Згідно з прогнозом, ціни на газ в 2023 році складуть 1283,5 доларів, в 2024 році - 1007,3 доларів.

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