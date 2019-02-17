"Газпромбанк" заблокував рахунки венесуельського нафтоконцерну PDVSA

"Газпромбанк" хоче уникнути потрапляння під санкції США

Управление российского "Газпромбанка" заблокировало счета венесуэльского государственного нефтеконцерна Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили источники издания, руководство "Газпромбанка" приняло решение заблокировать счета венесуэльской компании PDVSA, которая ранее была обвинена в выводе средств из страны через российских банк.

"Счета PDVSA сейчас заблокированы. Как вы понимаете, операции по ним нельзя проводить", - рассказали источники.

В издании отметили, что благодаря таким шагам российский "Газпромбанк" пытается избежать попадания под санкции Соединенных Штатов Америки.

Напомним, ранее сообщалось, что венесуэльская государственная нефтяная компания Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) переводит свои счета в российский "Газпромбанк".

Как писало РБК-Украина, 28 января США ввели новые жесткие финансовые санкции, направленные на блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро к нефтяным доходам страны.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новые санкции США в отношении компании PDVSA направлены на то, чтобы получить контроль над Citgo - американским подразделением национальной нефтяной компании.