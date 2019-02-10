Венесуельська компанія PDVSA переводить рахунки в банк РФ

Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

PDVSA переводить свої рахунки в російський "Газпромбанк"

Венесуельська державна нафтова компанія PDVSA переводить свої рахунки в російський "Газпромбанк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми хотіли б офіційно повідомити вам про нові банківські інструкції для здійснення платежів у доларах або євро", - написав віце-президент PDVSA з фінансових питань Фернандо де Куінтал у листі.

Так, компанія PDVSA кілька тижнів тому інформувала клієнтів про нові банківські інструкції і почала переміщати рахунки своїх спільних підприємств, які можуть експортувати нафту окремо.

Відзначимо, 28 січня США ввели нові жорсткі фінансові санкції, спрямовані на блокування доступу президента Венесуели Ніколаса Мадуро до нафтових доходів країни.

Прихильники лідера венесуельської опозиції та самопроголошеного тимчасового президента Хуана Гуайдо нещодавно заявили, що буде створений фонд для прийому доходів від продажу венесуельської нафти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки підтримують прямі зв'язки з військовими Венесуели.