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Мадуро заявив, що нові санкції США введено з метою контролю над Citgo

Новини » Політика    29.01.2019 - 06:03
Мадуро заявив, що нові санкції США введено з метою контролю над Citgo
Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Мадуро прокоментував нові санкції США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро вважає, що нові санкції США стосовно компанії PDVSA спрямовані на те, щоб отримати контроль над Citgo - американським підрозділом національної нафтової компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, за його словами, PDVSA прийме необхідні юридичні і політичні заходи для захисту інтересів Венесуели в США.

"Сьогодні Сполучені Штати вирішили вкрасти Citgo у Венесуели", - сказав Мадуро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Адміністрації США вирішили ввести санкції щодо венесуельської нафтогазової компанії PDVSA.

Зазначимо, зазначені санкції посилюють тиск на Ніколаса Мадуро і демонструють підтримку США Хуану Гуайдо, лідеру венесуельської опозиції, який оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки президента.

Як повідомляло РБК-Україна, у венесуельському штаті Міранда стався потужний вибух газонаповнювальної станції, в результаті якого постраждало 6 чоловік.

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