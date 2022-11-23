Министр энергетики Украины обвинил Россию в "газовом шантаже"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обвинил Москву в использовании "газового шантажа" в геополитических целях после того, как российский "Газпром" заявил, что может начать сокращать поставки газа в Молдову через территорию Украины с 28 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Галущенко агентству Reuters .

"Газовый шантаж - устоявшаяся российская практика, которую Кремль продолжает использовать в геополитических целях", - заявил Галущенко.

По его словам, "потерпев поражение от Вооруженных сил Украины на поле боя, Россия использует грязную газовую ложь, чтобы еще раз попытаться очернить международное положение Украины".

"Украина на протяжении десятилетий была и остается надежной страной транзита газа для европейских партнеров", - отметил министр и добавил, что обвинения "Газпрома" в адрес Украины беспочвенны и "могут иметь другую геополитическую цель - усилить политическое давление на Молдову".

"После полномасштабного вторжения в Украину Россия начала стремительно терять европейский газовый рынок. Кремль не может смириться с этим, поэтому изобретает новые способы восстановить свое влияние", - считает Галущенко.