"Газпром" заявив, що побудував третину газопроводу "Північний потік-2"

Планована довжина кожної з двох ниток гозопровода - 1224 км

ПАО "Газпром" заявил, что газопровод "Северный поток-2" построен на одну треть. Общая протяженность уложенных на дно Балтийского моря труб газопровода сейчас составляет 818 км, сообщают росСМИ.

Как сообщается, две нитки газопровода "Северный поток-2" должны пройти из России по дну Балтийского моря до Германии. Планируемая протяженность каждой из двух ниток - 1224 км. Совокупная пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Отметим, что против строительства "Северного потока-2" выступают Украина, Польша, США, Румыния.

Напомним, Комитет постоянных представителей государств ЕС в среду, 20 февраля, утвердил проект изменений в газовом законодательстве Евросоюза. В случае их окончательного принятия действие Газовой директивы Евросоюза будет распространятся на газопроводы из третьих стран, включительно с "Северным потоком-2". Отметим, что Дания пока не приняла решение о том, разрешит ли она прокладывать газопровод "Северный поток-2" в своих территориальных водах.

РБК-Украина писало, что американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, посол США в Дании Карла Сэндс и посол США в Германии Ричард Гренелл призвали Европу к отказу от строительства российского газопровода "Северного потока-2". По их мнению, газопровод может значительно усилить давление России на ЕС, что представляет опасность для Евросоюза и для всего Запада.