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Газ у Європі подорожчав до 400 доларів після відмови "Газпрому" від додаткового транзиту

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Україна, Вівторок 29 червня 2021 15:13
Газ у Європі подорожчав до 400 доларів після відмови "Газпрому" від додаткового транзиту Фото: газ подорожчав до 400 доларів (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціна природного газу на найбільшому європейському хабі TTF перевищила 400 доларів за тисячу кубометрів. Ціни підскочили до 410 доларів після того, як "Газпром" знову відмовився бронювати додаткові потужності української ГТС на липень.

Про це свідчать дані біржі.

Копання "Оператор газотранспортної системи України" 29 червня виставив на аукціон додаткові (переривані) транзитні потужності на липень - 63,7 млн кубометрів на добу. Однак вони виявилися незатребуваними.

Ситуація на європейському газовому ринку ускладнюється тим, що на липень "Газпром" запланував ремонт своїх головних експортних газопроводів.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання потужностей української ГТС в обсязі 40 млрд кубометрів, що становить 109 млн кубометрів на добу. Крім того, 15 млн кубометрів твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 21 червня. У червні "Газпром" прокачує через Україну повний обсяг - в середньому по 124 млн куб.м на добу.

"Газпром" і раніше відмовлявся від бронювання перериваних потужностей, які "Оператор газотранспортної системи України" виставляв на аукціони.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язаний з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

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