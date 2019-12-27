"Газпром" виплатив Україні майже 3 млрд доларів

Російська компанія "Газпром" виплатила Україні майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представника "Газпрому".

Як повідомив представник російської компанії, виплата відбулася у строки, що передбачені протоколом між "Газпромом" і "Нафтогазом" від 20 грудня.

Раніше помічник президента України Андрій Єрмак повідомив, що за результатам газових переговорів російська сторона погодилася виплатити Україні 3 мільярди доларів. Він також уточнив, що російський "Газпром" буде виплачувати борг грошима, а не газом, як обговорювалося раніше.

Також Україна і Росія домовилися про продовження транзиту газу через Україну і про врегулювання взаємних претензій. Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак.

"Для продовження транзиту "Газпром" укладе з "Оператором ГТС України" міжоператорську угоду, а з "Нафтогазом" - договір з бронювання потужностей для транспортування. Що стосується врегулювання юридичних розбіжностей, то "Газпром" погодився виплатити "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів вже винесеним рішенням Стокгольмського арбітражу, а український уряд має підписати мирову угоду з "Газпромом" про зняття антимонопольних претензій в 7,4 мільярда доларів", - сказав він.

Відзначимо, Україна і РФ можуть підписати контракт по транзиту газу вже на цих вихідних. При цьому, за словами помічника президента України Андрія Єрмака, перед підписанням сторони повинні були узгодити низку документів, у тому числі й про відмову від позовів один до одного.

У свою чергу, у РФ вважають виплату Україні 3 млрд доларів "краплею в морі" у порівнянні з потенційними ризиками для Росії.

За словами віце-прем'єра Росії Дмитра Козака, потенційні грошові претензії могли б бути набагато вище.

"Передбачити, наскільки хто виграв не може ні Україна, ні ми. Однозначно можна сказати, що 2,9 млрд доларів, які ми заплатимо виконання вже набрало чинності рішення суду - це крапля в морі порівняно з тими претензіями, потенційними ризиками, які могли б бути до Росії. Ці суми були б набагато вище", - сказав він.

Також РБК-Україна писало, що новий газовий контракт між Україною і Росією про транзит російського газу в Європу гарантовано принесе Україні 15 млрд доларів.

Варто відзначити, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що контракт на транзит газу через територію України можуть підписати до 27 грудня 2019 року. За його словами, 26 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" зустрінуться, щоб остаточно узгодити умови договорів.

Нагадаємо, в грудня 2017 і лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення у спорах "Газпрому" і "Нафтогазу" про контракти на поставку і транзит газу. Арбітри постановили, що "Газпром" повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів. Згодом ця сума зросла внаслідок нарахування відсотків. Російська компанія спробувала оскаржити рішення, проте 27 листопада суд округу Свеа остаточно відхилив апеляцію.