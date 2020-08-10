ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Газпром" другий місяць поспіль продає газ в Європу собі в збиток

Понеділок 10 серпня 2020 14:42
"Газпром" другий місяць поспіль продає газ в Європу собі в збиток
Фото: Газпром (www.gazprom.ru)
Автор: Олександр Білоус

За півроку "Газпром" втратив половину експортної виручки

Середня митна вартість експорту російського газу в Європу в червні 2020 року впала до 82 доларів за 1 тисячу кубометрів. Це нижче за ціну рівня беззбитковості "Газпрому".

Про це повідомляється на сайті Федеральної митної служби Росії.

За даними митниці, у травні експортна ціна газу залишала 94 доларів за 1 тисячу кубометрів, у квітні - 109 доларів, у березні - 125 доларів, у лютому - 143 доларів, у січні - 162 долара.

За оцінкою агентства Fitch Ratings, рівень беззбитковості поставок російського газу в Європу становить 105 доларів за 1 тисячу кубометрів (собівартість видобутку, НДПІ, транзит по території Росії, транспортування до європейських ринків).

У підсумку експортна виручка "Газпрому" за перше півріччя 2020 року склала 11,3 млрд доларів, що на 52,2% менше, ніж роком раніше.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні 2020 року середня митна вартість імпортного природного газу в Україні зросла на 59,1% до 140,62 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що компанія не планує відновлювати закупівлі природного газу в Росії, припинені в кінці 2015 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Ціна на газГазпромгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся