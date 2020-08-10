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"Газпром" второй месяц подряд продает газ в Европу себе в убыток

Понедельник 10 августа 2020 14:42
"Газпром" второй месяц подряд продает газ в Европу себе в убыток
Фото: Газпром (www.gazprom.ru)
Автор: Александр Белоус

За полгода "Газпром" потерял половину экспортной выручки

Средняя таможенная стоимость экспорта российского газа в Европу в июне 2020 года упала до 82 долларов за 1 тысячу кубометров. Это ниже цены уровня безубыточности "Газпрома".

Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы России.

По данным таможни, в мае экспортная цена газа оставляла 94 долларов за 1 тысячу кубометров, в апреле - 109 долларов, в марте - 125 долларов, в феврале - 143 долларов, в январе - 162 доллара.

По оценке агентства Fitch Ratings, уровень безубыточности поставок российского газа в Европу составляет 105 долларов за 1 тысячу кубометров (себестоимость добычи, НДПИ, транзит по территории России, транспортировка до европейских рынков).

В итоге экспортная выручка "Газпрома" за первое полугодие 2020 года составила 11,3 млрд долларов, что на 52,2% меньше, чем годом ранее.

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2020 года средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине выросла на 59,1% до 140,62 долларов за 1 тысячу кубометров.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания не планирует возобновлять закупки природного газа в России, прекращенные в конце 2015 года.

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