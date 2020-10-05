"Газпром" збільшив транзит по території України до контрактного максимуму

Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)

Добові обсяги транзиту російського газу по території України станом на 4 жовтня зросли до 174 млн куб. м. Це максимум, який передбачений контрактом з "Газпромом" на весь 2020 рік.

Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС України.

Як зазначили в прес-службі, з початку року обсяг транзиту досяг 40 млрд кубометрів.

Генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон заявив, українська ГТС може транспортувати значно більше блакитного палива, компанія знаходиться у постійному пошуку нових ринкових продуктів, сервісів, які зможуть надати ще більше гарантій енергетичної безпеки українцям та партнерам в ЄС.

"Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій у Німеччині з проектом "Північний потік-2" і сподіваємося, що наші партнери побачать потенціал збільшення використання вже існуючої інфраструктури, як і задекларовано всіма документами ЄС", - додав він.

Нагадаємо, Оператор ГТС України за 9 місяців 2020 року протранзитував 39,5 млрд куб. м газу. Це на 40% менше, ніж за цей самий період минулого року (65,4 млрд куб. м).

Пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнута 20 грудня 2019 року, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну.

Відзначимо, на початку жовтня 2020 року обсяг природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) сягнув позначки у 27,9 млрд куб. м. Як зазначили в "Укртрансгазі", Україна може отримати додатковий дохід від реалізації газу за кордоном. У компанії виключають, що у разі сприятливої ситуації на європейському ринку Україна розпочне власний експорт газу до країн ЄС.