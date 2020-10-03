Україна скоротила транзит газу на 40%

Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)

Російський "Газпром" поки використовує лише 80% контрактних потужностей

Оператор ГТС України за 9 місяців 2020 року протранзитував 39,5 млрд куб. м газу. Це на 40% менше, ніж за цей самий період минулого року (65,4 млрд куб. м).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили в прес-службі, ключова причина скорочення обсягів транзиту - запуск нових газопроводів в обхід України, якими російський газ транспортується в Європу. Відповідно, це вплинуло на контрактні обсяги замовлення послуг у Оператора ГТС України.

За даними прес-служби, з початку року "Газпром" повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 81%.

У західному напрямку було протранзитовано 36,8 млрд куб. м газу (-40%). Зокрема, у Польщу - 2,9 млрд куб. м, Словаччину - 27,1 млрд куб. м, Угорщину - 6,8 млрд куб. м.

У південному напрямку транзит склав 2,6 млрд куб. м (-76%). Із них 0,54 млрд куб. м - у Румунію та 2,05 млрд куб. м - у Молдову.

"Падіння транзиту по цьому маршруту пов’язане з запуском у січні 2020 року "Турецького потоку", яким доправляється газ з Росії у Туреччину, а звідти в країни Балканського півострову", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що компанія не планує відновлювати закупівлі природного газу у Росії, припинені в кінці 2015 року.

Пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнута 20 грудня 2019 року, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну.