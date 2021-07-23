Можливий наступник Меркель оцінив угоду США і Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Кандидат у канцлери Німеччини від блоку Християнсько-демократичний союз (ХДС)/Християнсько-соціальний союз (ХСС) Армін Лашет висловився про угоду між Німеччиною і США. Політик заявив, що схвалює її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"По-перше, "Північний потік-2" є економічним проєктом кількох європейських компаній, створеним для підтримки нашого енергопостачання. По-друге, передбачені санкції проти Росії у разі, якщо газопровід використовуватиметься у політичних цілях. По-третє, Німеччина визнає свою відповідальність перед Україною", - заявив Лашет.

За його словами, угода фіксує три вирішальних елементи.

РБК-Україна писало, що кандидат у канцлери Німеччини і співголова партії "Зелених" Анналена Баербок розкритикувала угоду між Німеччиною і урядом США по газопроводу "Північний потік-2".

Раніше Лашет, висловлюючись про "Північний потік-2" заявляв, що стабільність України має бути гарантована.