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Можливий наступник Меркель оцінив угоду США і Німеччини щодо "Північного потоку-2"

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П'ятниця 23 липня 2021 09:59
Можливий наступник Меркель оцінив угоду США і Німеччини щодо "Північного потоку-2" Фото: кандидат в канцлери Німеччини Армін Лашет (facebook.com/josef.oster.bundestag)
Автор: РБК-Україна

Кандидат у канцлери Німеччини від блоку Християнсько-демократичний союз (ХДС)/Християнсько-соціальний союз (ХСС) Армін Лашет висловився про угоду між Німеччиною і США. Політик заявив, що схвалює її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, угода фіксує три вирішальних елементи.

"По-перше, "Північний потік-2" є економічним проєктом кількох європейських компаній, створеним для підтримки нашого енергопостачання. По-друге, передбачені санкції проти Росії у разі, якщо газопровід використовуватиметься у політичних цілях. По-третє, Німеччина визнає свою відповідальність перед Україною", - заявив Лашет.

РБК-Україна писало, що кандидат у канцлери Німеччини і співголова партії "Зелених" Анналена Баербок розкритикувала угоду між Німеччиною і урядом США по газопроводу "Північний потік-2".

Раніше Лашет, висловлюючись про "Північний потік-2" заявляв, що стабільність України має бути гарантована.

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Північний потік-2
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