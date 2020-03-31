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Польща здобула перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі в суперечці про ціну на газ

Новини » Політика     31.03.2020 - 01:07
Польща здобула перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі в суперечці про ціну на газ
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

"Газпром" буде зобов'язаний повернути польськый компанії близько 1,5 млрд доларів

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG повідомила, що Стокгольмський арбітраж виніс рішення на користь Польщі в п'ятирічній суперечці з "Газпромом" про ціну на газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

У повідомленні йдеться, що Арбітражний суд розглянув доводи PGNiG і підтвердив, що ціна на газ по Ямальському контракту була неринковою і завищеною.

Згідно з рішенням, польська компанія буде платити "Газпрому" за паливо за новою формулою розрахунку ціни, яка безпосередньо пов'язана з цінами на газ на західноєвропейському ринку.

Рішення суду торкнеться поставок з 1 листопада 2014 року, тобто з того дня, коли PGNiG подала заявку на перегляд контрактної ціни.

Також у заяві польської компанії йдеться, що "Газпром" буде зобов'язаний повернути їй близько 1,5 млрд доларів, тобто різницю між ціною, розрахованою за новою формулою, і сумою, фактично сплаченою PGNiG з 1 листопада 2014 року по 29 лютого 2020 року.

Раніше повідомлялося, що польська нафтогазова компанія PGNiG відправила російській компанії "Газпром" заяву про намір розірвати Ямальський договір 31 грудня 2022 року.

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